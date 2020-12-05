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Подмосковные «Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/khimkibasket

Подмосковные «Химки» проиграли «Баварии» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Баскетбольный клуб «Химки» (Московская область) уступил «Баварии» (Германия) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Германии завершилась со счетом 77:80. При этом самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (20 очков). В «Баварии» больше всего очков заработал Уэйд Болдуин (19).

В настоящее время «Химки» находятся на последнем, 18-м, месте в таблице Евролиги, «Бавария» занимает третью строчку.

8 декабря «Химкам» предстоит домашний матч против «Милана» (Италия).

Ранее сообщалось, что московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги.

Читайте также: Стартовые матчи сезона Евролиги пройдут с неполным числом зрителей

баскетболЕвролига«Химки»
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