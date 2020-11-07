ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги
Столичный баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в матче седьмого тура Евролиги.
Встреча в Афинах завершилась победой гостей со счетом 89:83. При этом самым результативным игроком матча стал защитник «Панатинаикоса» Неманья Недович (19 очков).
W!@paobcgr vs @cskabasket 83-89— CSKA Moscow (@cskabasket) November 6, 2020
📊@Da_Thrill21: 15 очков, 7 подборов@DHilliard6X: 14 очков, 2 передачи
Дани Хэкетт: 13 очков, 4 подбора, 2 перехвата#CSKAbasket pic.twitter.com/PN1fikBUdf
12 ноября ЦСКА сыграет дома с испанской «Басконией».
Ранее сообщалось, что стартовые матчи сезона Евролиги пройдут с неполным числом зрителей.
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