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ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в матче седьмого тура Евролиги.

Встреча в Афинах завершилась победой гостей со счетом 89:83. При этом самым результативным игроком матча стал защитник «Панатинаикоса» Неманья Недович (19 очков).

12 ноября ЦСКА сыграет дома с испанской «Басконией».

Ранее сообщалось, что стартовые матчи сезона Евролиги пройдут с неполным числом зрителей.

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баскетболЕвролигаЦСКА
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