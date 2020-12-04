Ряд футболистов «Тамбова» намерены бойкотировать матч со «Спартаком» в субботу

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Некоторые футболисты «Тамбова» хотят бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за долгов по зарплате. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков.

— Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать? — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Тамбовом» запланирован на субботу, 5 декабря, он пройдет на арене столичной команды.

В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака».

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