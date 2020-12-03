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Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на матче Лиги Европы в Москве

Ростислав Зубков

Спорт
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с27 Карта всех событий

На матче Лиги Европы в Москве безопасность будут обеспечивать свыше тысячи человек. Об этом сообщили на официальном портале мэра города.

В четверг, 3 декабря, на стадионе «ЦСКА» состоится футбольный матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Российский ЦСКА сыграет с австрийским «Вольфсбергом».

По информации властей, для того чтобы обеспечить общественную безопасность, на место проведения игры стянут силы правопорядка.

— Будут задействованы порядка 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 400 сотрудников полиции и омоновцев, — указано в сообщении на сайте.

Уточняется, что стадион и прилегающую территорию заблаговременно проверили кинологи со служебными собаками и эксперты столичного главка МЧС.

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