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«Это не делает им чести»: Евгений Ловчев прокомментировал скандальное интервью Черчесова
Фото: instagram.com/teamrussia

«Это не делает им чести»: Евгений Ловчев прокомментировал скандальное интервью Черчесова

Рафаэль Залян

Спорт

Высказывания главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес форварда «красно-синих» и национальной команды Федора Чалова недопустимы, как и оскорбительные заявления ЦСКА по отношению к Черчесову. Такое мнение высказал телеведущий и обозреватель газеты «Советский спорт» Евгений Ловчев.

— Все эти скандалы, высказывания сторон не делают им чести никакой. Они все должны были задуматься над тем, в каком состоянии сегодня находится наш футбол. Это просто катастрофа. Силы должны быть направлены на попытки улучшить и укрепить сборную, а не песочить и унижать друг друга, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Собеседник издания также отметил, что Черчесов не должен реагировать на слова представителей ЦСКА о том, что его «многие считают физруком, а не тренером».

Ранее Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» довольно жестко высказался об игре молодых российских спортсменов. Речь шла об Алексее и Антоне Миранчуках, а также о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. Черчесов объяснил, почему в матче против Сербии вышел форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не Чалов.

— Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает. У него было пять моментов, а у этих талантливых сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился — и вы видите, — заявил он.

Черчесов добавил, что «золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Говоря о «золотом активе», Черчесов имел в виду талантливых российских футболистов.

Матч сборных России и Сербии прошел 18 ноября. Российские футболисты уступили сербам со счетом 0:5 и упустили шанс выйти в высший дивизион турнира — лигу A. Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.

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