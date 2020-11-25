«Смотрит на поле из ворот»: ЦСКА прокомментировал высказывания Черчесова о Чалове

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Руководство столичного футбольного клуба ЦСКА удивлено высказываниями главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире телеканала «Матч ТВ» о футболистах команды. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЦСКА.

В заявлении говорится: в спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в поражении. По мнению руководства ЦСКА, Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей.

— По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что взгляды главного тренера сборной России и футбольной общественности сильно разнятся.

— Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот, — подчеркнуло руководство ЦСКА.

Напомним, что Станислав Черчесов был в эфире телеканала «Матч ТВ» во вторник, 24 ноября. Он отвечал на вопросы журналистов после разгромного поражения от сборной Сербии со счетом 0:5. В ходе эфира Черчесова спросили о молодых российских игроках. Речь шла об Алексее и Антоне Миранчуках, а также о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. Черчесов объяснил, почему в матче против Сербии вышел форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не Чалов.

— Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает. У него было пять моментов, а у этих талантливых сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился — и вы видите, — заявил он.

Черчесов добавил, что «золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Говоря о «золотом активе», Черчесов имел в виду талантливых российских футболистов.

Напомним, в Лиге наций сборная России заняла второе место в своей группе и не смогла подняться в дивизион A.

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