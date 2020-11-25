ФК «Зенит» проиграл «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов

«Зенит» с одним баллом находится на последнем месте в группе / Фото: instagram.com/zenit_spb/

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях потерпел поражение от итальянского «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда лишилась шансов на выход в 1/8 финала соревнований.

Встреча группы F, которая проходила в Риме, закончилась со счетом 3:1. В составе итальянской команды два мяча забил Чиро Иммобиле (3-я и 55-я минуты), еще один гол на счету Марко Пароло (22). У «Зенита» смог отправить мяч в ворота соперника Артем Дзюба (25).

Дзюба побил рекорд бывшего полузащитника столичного «Спартака» Андрея Тихонова по количеству голов, которые забиты российскими футболистами в основном раунде Лиги чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром турнира среди россиян в этой стадии. На счету Дзюбы девять мячей.

Питерская команда с одним баллом находится на последнем месте в группе. «Лацио» с восемью очками занимает второе место.

В следующем туре «Зенит» встретится на выезде с бельгийским «Брюгге» 2 декабря, а итальянская команда сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией».

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