«Краснодар» уступил «Севилье» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: twitter.com /ФК«Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» уступил испанской «Севилье» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:2

Счет в матче открыл хорватский полузащитник гостей Иван Ракитич. «Краснодар» ответил голом бразильца Вандерсона. На последней минуте встречи победный гол забил Мунир Эль-Хаддади.

После четырех игр группового этапа Лиги чемпионов в активе российской команды лишь одно очко. «Севилья» набрала десять баллов и обеспечила выход в плей-офф турнира. «Краснодар» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против французского «Ренна». Игра состоится 2 декабря.

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