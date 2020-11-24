Новый ледовый дворец назовут именем Сергея Гимаева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ближайшее время планируется завершить внутреннюю отделку и начать процесс ввода в эксплуатацию Ледового дворца «Гимаев Арена» в городе Рубцовске Алтайского края.

Спортивный объект возводится в рамках государственно-частного партнерства по проекту «Спорт — норма жизни» федерального проекта «Демография». Предварительной датой открытия комплекса названа пятница, 4 декабря.

Ледовый дворец включает в себя все необходимое для качественной подготовки местных спортсменов и проведения соревнований. В нем разместятся хоккейная арена размером 56 на 26 метров, трибуны на 260 посадочных мест, включая места для маломобильных людей, атлетический зал, раздевалки, а также гостиница для спортсменов, способная принять порядка 30 человек. Предполагается, что хоккеем в новом ледовом дворце будут заниматься 120 рубцовских детей. В настоящее время обсуждается возможность использования льда хоккеистами городской спортивной школы «Спарта» и отделения краевой конькобежной СШОР «Клевченя».

Новый ледовый дворец назван в честь известного советского хоккеиста, тренера и спортивного комментатора Сергея Гимаева, приезжавшего на Алтай в составе команды «Звезды отечественного хоккея». В холле арены планируется разместить стенд, посвященный Сергею Наильевичу с его хоккейным свитером, клюшкой и шлемом.

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