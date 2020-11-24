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Создана Всероссийская студенческая регбийная лига
Члены команды Московского авиационного института, обладатели Кубка Департамента спорта Москвы 2019 года, приветствуют болельщиков / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

Создана Всероссийская студенческая регбийная лига

Сергей Петров

Спорт

Завершился процесс регистрации ассоциации «Студенческая регбийная лига» — теперь у российских студентов появится возможность играть в регби на общенациональном уровне.

Всероссийская студенческая регбийная лига была учреждена Федерацией регби России и Российским студенческим спортивным союзом. Инициатива по созданию лиги получила поддержку Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта России.

— Организационное объединение студенческого регби, придание его развитию нового импульса и нового статуса, в том числе и как резерва для сборных России, станут главными задачами Студенческой регбийной лиги, — отметил генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин. — Для достижения этих целей существуют все необходимые предпосылки: регбийные команды есть в более чем 70 высших учебных заведениях страны, в 30 вузах Мин обороны и МВД России, регулярно проводятся всероссийские турниры, в том числе в рамках Универсиады, есть свои студенческие лиги в Татарстане и Санкт-Петербурге.

С такими исходными данными создание единой лиги было лишь вопросом времени, поскольку студенческий спорт требовал создания целостной системы соревнований.

Ассоциация позволит привлекать новых игроков и даст возможность большему количеству студентов заниматься спортом, а также будет пропагандировать ценности и культуру регби в молодежной среде. К тому же студенческая лига такого уровня поможет российской молодежи укрепить свои позиции на мировой регбийной арене.

— Напомню, что наши юноши и девушки в 2013 году в Казани стали чемпионами Всемирной универсиады, — подчеркнул директор Федерации регби России по развитию регби в регионах Глеб Бабкин. — Многие из победителей того турнира стали затем основной силой наших национальных сборных. На Всемирной универсиаде в Екатеринбурге в 2023 году регби-7 вновь заявлено в программе.

Создана Всероссийская студенческая регбийная лигаКоманда Дагестанского государственного педагогического университета — победитель первого чемпионата России по регби-7 среди женских студенческих команд / Фото: Пресс-служба «Спорт-норма жизни»

Во всем мире студенческое регби является важнейшей частью регбийного мира. Именно через университеты и их выпускников игра постепенно приходила в новые страны. Так происходило и в России: из МАИ и МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана регби распространилось по всей стране. Неслучайно говорят, что нет университета, если нет регби. Планируется, что к 2023 году регбийные команды появятся в 300 российских вузах, а регби будут заниматься не менее десяти тысяч студентов, в крупнейших университетских городах появятся свои студенческие лиги.

Президентом ассоциации «Студенческая регбийная лига» назначен Андрей Хорохорин, мастер спорта по регби, в недавнем прошлом — игрок РК «Слава», член сборной России по регби-7, в последние годы он работал в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профобразования Москвы «Патриот. Спорт».

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