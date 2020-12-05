«Спартак» разгромил «Тамбов» в матче 17-го тура РПЛ

Фото: АГН «Москва»

Столичный «Спартак» разгромил «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 5:1.

В составе «Спартака» по два гола забили швед Джордан Ларссон и аргентинец Эсекель Понсе. Еще один мяч на счету французского защитника Самуэля Жиго. «Тамбов» ответил голом нападающего Германа Онугха.

Красно-белые набрали 35 очков и временно возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Ранее столичный «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1.

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