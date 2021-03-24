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Правнук Муссолини подписал контракт с римским футбольным клубом «Лацио»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правнук Муссолини подписал контракт с римским футбольным клубом «Лацио»

Анастасия Волоснова

Спорт

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини Романо Флориани Муссолини подписал первый профессиональный контракт с римским футбольным клубом «Лацио». Об этом сообщает Corriere della Sera.

Уточняется, что 18-летний Муссолини будет выступать на позиции правого защитника. Соглашение будет действовать до лета 2024 года. Ранее правнук Муссолини выступал за юношеские римские команды.

Есть мнение, что Бенито Муссолини был болельщиком «Лацио», однако мать Романо Флориани опровергла эту информацию. По ее словам, Муссолини всегда болел за «Болонью».

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