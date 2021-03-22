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Сборная России по футболу представила новую форму
Фото: Twitter / Официальный аккаунт сборной России по футболу

Сборная России по футболу представила новую форму

Кирилл Николаев

Спорт

Сборная России в понедельник, 22 марта, представила новую форму на чемпионат Европы, который пройдет летом 2021 года. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

В новой форме российские футболисты сыграют 24 марта в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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