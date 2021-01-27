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УЕФА подтвердил решение о проведении Евро-2020 в 12 городах
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

УЕФА подтвердил решение о проведении Евро-2020 в 12 городах

Кирилл Николаев

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил решение о проведении Евро-2020 в 12 городах. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте организации.

В ассоциации отметили, что в связи с быстро меняющейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции крайний срок по решению о допуске зрителей на стадионы перенесен на начало апреля.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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