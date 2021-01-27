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Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
Фото: instagram.com/m_eliseev93

Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

Кирилл Николаев

Спорт

Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Об этом в среду, 27 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что гимном российских спортсменов на турнире будет гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Вместо триколора РФ на флагштоках будет использован модифицированный монохромный логотип СБР (без надписей), а Международный союз биатлонистов (IBU) совместно с организационным комитетом соревнований изготовит флаги за счет российской стороны.

Турнир пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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Спортбиатлонроссийские спортсмены
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