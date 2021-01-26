Российские конькобежцы выступят в комбинезонах без названия команды на ЧМ

Фото из личного архива Алексея Юнина

Российские конькобежцы на чемпионате мира выступят в комбинезонах без альтернативного названия команды. Об этом во вторник, 26 января, заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

По ее словам, технология производства комбинезонов для конькобежного спорта требует минимум два месяца. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) было в декабре 2020 года, а рекомендации давались федерациями в разные сроки. Союз конькобежцев России связался с производителями комбинезонов и спросил, можно ли нанести название команды на форму в соответствии с требованиями после утверждения всех моментов. Однако последовал ответ, что этого сделать уже нельзя.

— Название команды на экипировке желательно. Но не указано, что оно является обязательным, — цитирует Барышеву «Р-Спорт».

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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