РУСАДА не планирует подавать апелляцию на решение CAS по спору с WADA

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не планирует оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом рассказали в пресс-службе организации в понедельник, 25 января.

CAS в декабре 2020 года вынес решение по спору между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

— Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, — говорится в сообщении.

В организации заявили, что «настоящая глава была закрыта», РУСАДА намерена работать с WADA для достижения полного восстановления статуса российской организации.

Также РУСАДА планирует продолжать защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта.

Помимо этого, в РУСАДА добавили, что не согласны с выводами в отношении «утверждаемых манипуляций с данными». Отмечается, что суд не принял во внимание все доводы и доказательства, которые были предоставлены российской организацией, передает РИА Новости.

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