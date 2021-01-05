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Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»
Фото: youtube.com / Матч ТВ

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»

Кирилл Николаев

Спорт

Российские лыжники заняли весь пьедестал на четвертом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров прошла в итальянском Тоблахе во вторник, 5 января.

Первое место занял Александр Большунов. Денис Спицов финишировал вторым. Иван Якимушкин замкнул призовую тройку.

В общем зачете продолжает лидировать Большунов. Следующий этап «Тур де Ски» пройдет 6 января.

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