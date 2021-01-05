Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»
Российские лыжники заняли весь пьедестал на четвертом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров прошла в итальянском Тоблахе во вторник, 5 января.
Первое место занял Александр Большунов. Денис Спицов финишировал вторым. Иван Якимушкин замкнул призовую тройку.
В общем зачете продолжает лидировать Большунов. Следующий этап «Тур де Ски» пройдет 6 января.
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