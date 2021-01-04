РУСАДА выяснит причины массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование по факту массовых снятий юниоров с соревнований по биатлону «Ижевская винтовка». Об этом в понедельник, 4 января, заявила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Соревнования прошли с 22 по 27 декабря. В ходе турнира юниорки из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры из Тюменской области снялись с гонок. Данный факт передан в отдел расследований для проверки, сообщает «Р-Спорт».

В Союзе биатлонистов России отметили, что заинтересованы в проведении расследования и установления причин случившегося.

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