Третьяк дал прогноз на полуфинал молодежного ЧМ между Россией и Канадой

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк спрогнозировал, как пройдет полуфинальный матч сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира, проходящем в Эдмонтоне.

Третьяк рассказал, что спортсменам предстоит «настоящий бой». По его мнению, канадцы играют агрессивно и молодежь в целом непредсказуемая.

Президент Федерации хоккея России считает, что проявить себя должно первое звено команды Игоря Ларионова, куда входят Родион Амиров, Марат Хуснутдинов и Василий Подколзин. Однако во время прошлых игр спортсмены не смогли достаточно показать себя, добавил Третьяк.

— В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя, — приводит Лента.ру слова Третьяка.

Полуфинальный матч пройдет во вторник, 5 января, в 02:00 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды США и Финляндии. Турнир завершится 6 января.

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