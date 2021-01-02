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Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски»
Фото: YouTube/ Skyline

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски»

Ксения Монахова

Спорт

Российский спортсмен Александр Большунов занял первое место в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.

Он финишировал первым, показав время 34 минуты и 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья, отставший от Большунова на 23,5 секунды.

Бронзу также завоевал российский спортсмен Иван Якимушкин. Он отстал от победителя на 25,3 секунды.

Ранее российская лыжница Юлия Ступак стала второй в масс-старте на 10 километров на этапе «Тур де Ски».

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