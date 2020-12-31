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Российские хоккеисты обыграли шведов в матче молодежного чемпионата мира
Фото: twitter.com/russiahockey

Российские хоккеисты обыграли шведов в матче молодежного чемпионата мира

Виктория Родимкина

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла шведских хоккеистов на молодежном чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу российской сборной. Теперь хоккеистов из России ожидает четвертьфинал. Соперник будет назван позже.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира, однако проиграла команде Чехии. После этого последовала безоговорочная победа в матче с австрийскими хоккеистами. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу сборной России.

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