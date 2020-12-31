Российские хоккеисты обыграли шведов в матче молодежного чемпионата мира

Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею обыграла шведских хоккеистов на молодежном чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу российской сборной. Теперь хоккеистов из России ожидает четвертьфинал. Соперник будет назван позже.

Это победа! Матч со шведами стал непростым испытанием, но мы его выдержали.



4:3 за пять секунд до конца овертайма — и вот теперь действительно «с наступающим» 🥳

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/jT6STpqjKm — Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2020

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира, однако проиграла команде Чехии. После этого последовала безоговорочная победа в матче с австрийскими хоккеистами. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу сборной России.

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