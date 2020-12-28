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Российская сборная по хоккею проиграла команде Чехии в матче молодежного ЧМ
Фото: twitter.com/russiahockey

Российская сборная по хоккею проиграла команде Чехии в матче молодежного ЧМ

Виктория Родимкина

Спорт

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Игра состоялась в канадском Эдмонтоне.

Российская сборная уступила чехам со счетом 2:0. Шайбы забили Филип Коффер и Мартин Ланг.

Хоккеисты из России в следующий раз сыграют с командой Австрии 30 декабря, чехи 29 декабря встретятся с американской сборной.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира.

Читайте также: СМИ сообщили о решении IIHF перенести ЧМ-2021 по хоккею из Минска

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