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Сборная России обыграла команду США в матче молодежного ЧМ по хоккею
Фото: https://twitter.com/russiahockey

Сборная России обыграла команду США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Виктория Родимкина

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира. Встреча состоялась в Канаде.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов. В сборной отличились Василий Пономарев, Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Сборная США 26 декабря встретится с австрийскими хоккеистами, россияне — 28 декабря со сборной Чехии.

Читайте также: Сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед молодежным ЧМ по хоккею

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