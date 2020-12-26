Сборная России обыграла команду США в матче молодежного ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира. Встреча состоялась в Канаде.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов. В сборной отличились Василий Пономарев, Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Сборная США 26 декабря встретится с австрийскими хоккеистами, россияне — 28 декабря со сборной Чехии.

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