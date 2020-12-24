Сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед молодежным ЧМ по хоккею

Единственная шайба на счету Джейми Драйсдейла/ Фото: twitter.com/IIHFHockey/

Молодежная сборная России уступила команде Канады в товарищеском матче перед началом чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забил Джейми Драйсдейл на 44-й минуте.

В первом и втором периодах место в воротах российской сборной занимал Ярослав Аскаров, который выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. В третьем периоде его заменил Артур Ахтямов из клуба «Ак Барс».

🚨CROSSBAR AND SCORES! @HC_WJC gets the first goal of the game early in the 3rd thanks to Jamie Drysdale. #WorldJuniors pic.twitter.com/rRvYhOdRsa — IIHF (@IIHFHockey) December 24, 2020

Молодежный чемпионат мира будет проходить в канадском городе Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первый матч будет с американской сборной (игра состоится 26 декабря, начало в 05:30 по московскому времени). Также россияне на групповом этапе встретятся с командами Чехии (28 декабря, 05:30), Австрии (30 декабря, 05:30) и Швеции (31 декабря, 05:30).

Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадские хоккеисты начнут выступление на турнире 27 декабря игрой со сборной Германии.

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