Хоккеисты сборной России обыграли команду Чехии на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура. Об этом сообщается в субботу, 19 декабря.
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе российской сборнойзаброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). У чехов дубль на счету Лукаша Седлака.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею может пройти без каких-либо ограничений в Санкт-Петербурге в 2023 году.
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