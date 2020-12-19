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Хоккеисты сборной России обыграли команду Чехии на Кубке Первого канала
Фото: fhr.ru/Федерация Хоккея России

Хоккеисты сборной России обыграли команду Чехии на Кубке Первого канала

Юлия Ямпольская

Спорт

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура. Об этом сообщается в субботу, 19 декабря.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе российской сборнойзаброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). У чехов дубль на счету Лукаша Седлака.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею может пройти без каких-либо ограничений в Санкт-Петербурге в 2023 году.

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