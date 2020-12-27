СМИ сообщили о решении IIHF перенести ЧМ-2021 по хоккею из Минска

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Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) приняло решение о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска. Об этом сообщает швейцарское издание Watson в воскресенье, 27 декабря.

Отмечается, что федерация в данный момент активно ищет замену белорусской столице. По данным СМИ, чемпионат мира может состояться только в Риге. Кроме того, есть вероятность, что матчи вместе с латвийской столицей примут Прага или Братислава.

Стоит отметить, что пока официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен пройти в период с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

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