Всемирная шахматная Олимпиада — 2022 может пройти в России

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Всемирную шахматную Олимпиаду, которая должна была пройти в Минске, могут перенести в Россию. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

— Учитывая, что Республика Беларусь и ее правительство решили, что страна не в состоянии провести Олимпиаду, мы попытались найти какое-то решение. А если точнее, другого хозяина Олимпиады 2022 года и Кубков мира. Но мы не смогли найти альтернативы, — цитирует Интерфакс главу ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Также Дворкович сообщил, что ФИДЕ получила приглашение от России провести два Кубка мира в 2021 году и Олимпиаду в 2022 году.

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