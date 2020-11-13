Шахматные турниры и соревнования по теннису: как проходят будни в столичных обсервационных центрах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве функционируют пять обсервационных пространств, три из которых — на базе реабилитационных центров, подведомственных столичному департаменту труда и социальной защиты. Гости центров — люди с легким течением коронавирусной инфекции, у которых нет возможности самоизолироваться дома. Как они проводят время — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Многие гости обсервационных центров предпочитают проводить досуг в уединении: они смотрят фильмы, читают книги, слушают музыку. Однако есть и те, кто любят активности: заниматься спортом, соревноваться и общаться с другими людьми. Так, в обсервационных пространствах сформировались компании единомышленников. Многие устраивают различные турниры и состязания.

В обсерваторе на базе Московского городского центра реабилитации в Сокольниках есть возможность поиграть в настольный теннис. Правда, стол редко бывает свободен: гости занимают очередь, чтобы сыграть партию, и сами организовывают командные соревнования.

— Здесь я научился играть в настольный теннис. Еще в самом начале своего пребывания в обсервационном центре познакомился с соседом, и каждый день мы играли по 2–3 часа. Так что уезжаю настоящим профессионалом по теннису. Нет худа без добра, — шутит Василий, гость обсервационного пространства.

Не менее популярны настольные игры, например, шахматы. Гости проводят турниры по этому виду интеллектуального спорта, а за доской часами думают, какой сделать следующий ход.

— Мне с детства нравилось играть в шашки и шахматы. Это одно из моих хобби. Я рад, что здесь есть такая возможность, что мне повезло с соседом, который тоже не против сыграть, — делится Александр, гость обсерватора на базе Научно-практического реабилитационного центра.

В обсервационных пространствах доступны и другие настольные игры: домино, «Монополия», «Словодел». Последнюю особенно полюбили люди среднего возраста.

— Важно постоянно нагружать свой мозг, давать ему новые задачи. Тогда ни времени, ни желания на тревожные мысли и переживания не останется, — рассказывает Василиса, гостья обсерватора в Царицыне.

Различные активности помогают гостям обсервационных центров оставаться в хорошем настроении, отвлекаться от ненужных мыслей и проводить время с пользой.

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