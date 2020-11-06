Как в санатории: что делают на карантине гости обсервационных центров Москвы

Фото: Предоставлено пресс-службой Обсервационного центра в Сокольниках

Для москвичей, у которых болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме, но которые не имеют возможности находится дома, в столице работают 5 обсервационных центров. Для того чтобы во время пребывания в обсерваторе гости чувствовали себя хорошо, в каждом центре предусмотрены комфортные условия размещения.

— До того, как человека с положительным ПЦР-тестом на коронавирус привозят в обсервационный центр, за ним уже закреплены палата и конкретное койко-место. Специалисты по реабилитации, социальные работники и психологи обсерваторов — сотрудники реабилитационных центров, среди которых и врачи, и средний медицинский персонал, — осуществляют непрерывное наблюдение за здоровьем гостей. Термометрия, измерение сатурации, прием терапии, назначенной лечащим врачом, — проводятся каждый день. Гости обсерваторов чувствуют себя нормально, им не требуется серьезная медицинская помощь, а регулярный мониторинг здоровья позволит в случае ухудшения состояния быстро среагировать и перевести человека в стационар для лечения, — рассказал Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Гости обсервационных пространств часто сравнивают условия центров с санаториями или домами отдыха. Проживание организовано в палатах по 2–4 человека, есть телевизоры, питьевая холодная и горячая вода, шкафчики для личных вещей, высокоскоростной Wi-Fi — все ресурсы предоставляются бесплатно. Питание — многоразовое: еду приносят в закрытых одноразовых контейнерах, которые после утилизируются специальным способом.

В каждом учреждении повышенное внимание уделяется дезинфекционной обработке помещения — по несколько раз в день полы и поверхности, которых касаются или могут касаться постояльцы, обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

Если гость в спешке забыл взять с собой предметы первой необходимости, такие как зубная щетка, зубная паста, гель для душа, а также тапочки и сменную одежду, их предоставят в обсервационном центре вместе с комплектом полотенец и постельного белья.

Сотрудники обсервационных центров Москвы делают все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно, и регулярно следят не только за их состоянием здоровья, но и за общим эмоциональным фоном. Психологическая поддержка также крайне важна — в каждом центре работают профессиональные психологи, а также специалисты Московской службы психологической помощи населению, готовые в случае необходимости помочь справиться со стрессом как проживающим в обсерваторе, так и его сотрудникам.

Дополнительно в каждом обсервационном центре оборудована «чистая» зона, где сотрудники в перерывах между работой могут отдохнуть, набраться сил, поспать, поговорить с родными и близкими по телефону, выпить кофе — одним словом, перезагрузиться.

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