Российские хоккеисты разгромили Австрию и выходят в четвертьфинал МЧМ

Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею со счетом 7:1 обыграли австрийскую команду в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

У россиян отличились Василий Подколзин, Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У австрийцев шайбу забросил Сенна Петерс на 28 минуте игры.

Российская сборная набрала в трех матчах шесть очков и выходит в четвертьфинал чемпионата.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче молодежного чемпионата мира, однако проиграла команде Чехии.

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