«Видимо, где-то ошиблись»: Знарок оценил поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главный тренер московского клуба «Спартак» Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на площадке «красно-белых» завершилась со счетом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу номинальных гостей. Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (6-я, 17-я и 24-я минуты), Андрей Миронов (7-я минута), Михал Чайковски (20-я минута), Вадим Шипачев (27-я минута).

Спартак - Динамо (0:6). Третий период. pic.twitter.com/uYCDMZFcND — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 28, 2020

Комментируя итоги игры, Знарок заявил, что не может сказать, что хоккеисты «Спартака» плохо играли.

— Какие-то шайбы нам забили, такое бывает. По статистике мы перебросали и больше времени в атаке провели, но так бывает. Видимо, где-то ошиблись, — отметил тренер «красно-белых».

Знарок также указал, что первую шайбу в меньшинстве его игроки пропустили после ошибки, «хотя разбирали большинство "Динамо" и действия Яшкина», сообщает ТАСС.

30 декабря «Спартаку» предстоит домашняя встреча с «Динамо» (Рига), столичное «Динамо» сыграет против подольского «Витязя».

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