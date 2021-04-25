«Спартак» в большинстве победил ЦСКА с минимальным счетом в 27-м туре РПЛ

Фото: Twitter / Спартак-Москва

Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча в рамках 27-го тура РПЛ прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в воскресенье, 25 апреля.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит на 52-й минуте игроком красно-белых Джорданом Ларссоном. При этом большую часть матча ЦСКА играл в меньшинстве — на 37-й минуте за фол был удален Ильзат Ахметов.

В первом круге РПЛ армейцы выиграли дерби со счетом 3:1.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке с 46 очками.

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