Российские гимнасты выиграли 13 медалей чемпионата Европы

Фото: Спортивная гимнастика — сборная России / ВКонтакте

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля.

На счету россиян пять золотых наград, семь серебряных и одна бронзовая.

Золото в вольных упражнениях взял Никита Нагорный, в упражнениях на перекладине — Давид Белявский. В многоборье отличилась Виктория Листунова, а в упражнениях на разновысоких брусьях — Ангелина Мельникова.

Серебряные медали также взяли Никита Нагорный, Давид Белявский, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Бронзу выиграла Ангелина Мельникова в опорном прыжке, сообщает РИА Новости.

Сборная Великобритании стала второй в медальном зачете, а команда Швейцарии — третьей.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин получил травму нижней части тела.

Читайте также: Эстафету олимпийского огня на острове Миякодзима отменили из-за COVID-19