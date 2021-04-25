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Российские гимнасты выиграли 13 медалей чемпионата Европы
Фото: Спортивная гимнастика — сборная России / ВКонтакте

Российские гимнасты выиграли 13 медалей чемпионата Европы

Юлия Павлушова

Спорт

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля.

На счету россиян пять золотых наград, семь серебряных и одна бронзовая.

Золото в вольных упражнениях взял Никита Нагорный, в упражнениях на перекладине — Давид Белявский. В многоборье отличилась Виктория Листунова, а в упражнениях на разновысоких брусьях — Ангелина Мельникова.

Серебряные медали также взяли Никита Нагорный, Давид Белявский, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Бронзу выиграла Ангелина Мельникова в опорном прыжке, сообщает РИА Новости.

Сборная Великобритании стала второй в медальном зачете, а команда Швейцарии — третьей.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин получил травму нижней части тела.

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спортивная гимнастикасборная РоссииЧемпионат Европы
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