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Александр Овечкин получил травму нижней части тела
Фото: Анастасия Винокурова / Вечерняя Москва

Александр Овечкин получил травму нижней части тела

Кирилл Николаев

Спорт

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили на сайте НХЛ.

Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Он не выходил на лед с конца третьего периода. В клубе отметили, что повреждение не носит тяжелого характера. В ближайшее время Овечкин вернется на лед.

В этом сезоне в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 42 очка. На его счету 24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач.

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травмаЧемпионат НХЛАлександр Овечкин
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