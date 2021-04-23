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ЦСКА обыграл «Фенербахче» во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Фенербахче» во втором матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА обыграл турецкий «Фенербахче» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве в пятницу, 23 апреля, и завершилась со счетом 78:67 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА 14 очков набрал Дэниэл Хэкетт. У «Фенербахче» 27 очков на счету Марко Гудурича.

Счет в четвертьфинальной серии стал 2:0 в пользу московской команды. ЦСКА нужно выиграть одну игру, чтобы попасть в «Финал четырех». Третий матч состоится 28 апреля в Стамбуле.

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