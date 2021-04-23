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Спортивный гимнаст Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в личном многоборье
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Спортивный гимнаст Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в личном многоборье

Кирилл Николаев

Спорт

Россиянин Никита Нагорный в пятницу, 23 апреля, завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Базеле.

В финале Нагорный набрал 88,032 балла. Второе место занял россиянин Давид Белявский (85,864). Илья Ковтун с Украины с результатом 84,864 балла замкнул призовую тройку.

Финалы в отдельных видах программы пройдут 24 и 25 апреля.

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спортивная гимнастикаНикита НагорныйЧемпионат Европы
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