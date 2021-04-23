Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно, когда в Петербурге подготовят базы для команд группы Е Евро-2020
Фото: pixabay.com

Стало известно, когда в Петербурге подготовят базы для команд группы Е Евро-2020

Кирилл Николаев

Спорт

Тренировочные базы сборных команд чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), чьи матчи перенесены в Санкт-Петербург из Дублина, будут полностью готовы к июню. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, в Санкт-Петербурге есть несколько стадионов, которые уже на данный момент готовы принять национальные сборные, сообщает РИА Новости.

Ранее УЕФА перенес три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург примет встречи группы E. Всего в городе пройдет семь игр Евро-2020. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Читайте также: Сергей Карасев вошел в число арбитров на матчах Евро-2020

футболСанкт-ПетербургЕвро-2020
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в