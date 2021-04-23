Стало известно, когда в Петербурге подготовят базы для команд группы Е Евро-2020

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Тренировочные базы сборных команд чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), чьи матчи перенесены в Санкт-Петербург из Дублина, будут полностью готовы к июню. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, в Санкт-Петербурге есть несколько стадионов, которые уже на данный момент готовы принять национальные сборные, сообщает РИА Новости.

Ранее УЕФА перенес три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург примет встречи группы E. Всего в городе пройдет семь игр Евро-2020. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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