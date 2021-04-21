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Сергей Карасев вошел в число арбитров на матчах Евро-2020
Фото: Youtube/ ufimets2play

Сергей Карасев вошел в число арбитров на матчах Евро-2020

Кирилл Николаев

Спорт

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы (Евро-2020). Об этом в среду, 21 апреля, сообщили на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вместе с Карасевым также будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 пройдут в присутствии зрителей в Санкт-Петербурге. Максимальное число болельщиков составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может увеличить число допускаемых на стадион болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Читайте также: УЕФА примет окончательное решение по городам — организаторам Евро-2020 23 апреля

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