Стало известно, пустят ли болельщиков на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Фото: pixabay

Матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) пройдут со зрителями в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 31 марта, сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

По его словам, максимальное число зрителей составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом Сорокин отметил, что до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может провести увеличение числа допускаемых болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

— Соответственно, до 28-го числа каждый город должен сообщить вместимость зон публичного просмотра. Это касается и Санкт-Петербурга, — цитирует Сорокина РИА Новости.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Читайте также: Новую фан-зону Евро-2020 в Санкт-Петербурге организуют у дворца спорта «Юбилейный»