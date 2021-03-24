Новую фан-зону Евро-2020 в Санкт-Петербурге организуют у дворца спорта «Юбилейный»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Новую фан-зону организуют для болельщиков чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге у дворца спорта «Юбилейный». Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По его словам, возможность создания дополнительной фан-зоны рассмотрели на встрече с представителями УЕФА. Площадку планируют организовать для разгрузки двух других фан-зон.

— У нас будет «деревня болельщиков» на Конюшенной площади и будет зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Для того чтобы ее разгрузить и убрать с Дворцовой несоответствующие, ненужные развлечения — сцены, мероприятия, — мы вводим дополнительную зону болельщиков, которая будет располагаться около дворца спорта «Юбилейный», — отметил Пиотровский.

Он добавил, что губернатор города поддержал идею болельщиков. Пиотровский уточнил, что создание третьей фан-зоны будут обсуждать с Роспотребнадзором для соблюдения антиковидных требований.

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