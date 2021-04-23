Три матча группового этапа Евро-2020 перенесут из Дублина в Петербург

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

— Три матча группы E, первоначально запланированные в Дублине, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург», который также примет три матча группы B и четвертьфинал, — сообщается в пресс-релизе УЕФА.

Также уточняется, что четыре матча турнира, которые должны были проходить в Бильбао, были перенесены в Севилью. Власти Севильи подтвердили допуск 30 процентов болельщиков на стадион.

Напомним, что участие Польши в турнире начнется 14 июня. Предполагается, что именно в этот день польская сборная встретится со сборной Словакии на территории Северной столицы России.

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