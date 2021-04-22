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Дзюба назвал распад Суперлиги победой футбола
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Дзюба назвал распад Суперлиги победой футбола

Полина Долганова

Спорт

Нападающий петербургского ФК «Зенит» и капитан национальной команды Артем Дзюба назвал провал Суперлиги поводом для радости.

— Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол, — заявил футболист в своем Instagram.

Также он предложил смотреть в будущее с оптимизмом.

Напомним, ранее 12 престижных футбольных клубов, среди которых были «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер», объявили о создании нового европейского турнира. Позже из-за санкций, введенных УЕФА и ФИФА, большинство из них отказались от участия в Суперлиге.

Читайте также: Мадридский «Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

СпортАртем ДзюбаДзюба
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