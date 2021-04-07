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«Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/realmadrid

«Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Татьяна Плотникова

Спорт

Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» на своем поле. Встреча, прошедшая вечером вторника, 6 апреля, завершилась со счетом 3:1.

За «Реал» голы забили Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36-я минута). В составе проигравших отличился Мохаммед Салах (51-я минута).

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.

Параллельный первый матч четвертьфинала ЛЧ, между «Манчестер Сити» и «Боруссией», завершился победой англичан со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Кевин де Брёйне (19-я минута) и Фил Фоден (90-я минута), у гостей отличился Марко Ройс (84-я минута). Команды проведут ответный матч 14 апреля в Германии.

Ранее был назван капитан сборной России по футболу на Евро-2020. Национальную команду возглавит нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил, что надеется на готовность Дзюбы к предстоящему чемпионату.

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