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СМИ: Принимающие Евро-2020 города готовы проводить матчи со зрителями
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

СМИ: Принимающие Евро-2020 города готовы проводить матчи со зрителями

Кирилл Николаев

Спорт

Все 12 городов, которые летом примут чемпионат Европы по футболу, уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что допустят на стадионы хотя бы небольшое число болельщиков. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что некоторые города из-за действующих ограничений пока могут гарантировать лишь десять процентов от вместимости стадиона, но УЕФА не удовлетворяет эта цифра. Вопрос о допуске зрителей на матчи будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями в Санкт-Петербурге. Максимальное число зрителей составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может увеличить число допускаемых болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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