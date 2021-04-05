Назван капитан сборной России по футболу на Евро-2020

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Капитаном национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы станет нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба. Об этом 5 апреля сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

— Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы, — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что надеется на готовность Дзюбы к предстоящему чемпионату.

По словам тренера, Дзюба будет капитаном команды, а не капитаном болельщиков и экспертов.

Ранее в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги» с «Краснодаром» (игра проходила на следующий день после скандала с интимным видео) болельщики освистали игрока. Также на фанатской трибуне появился баннер с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться». После матча фанаты называли поведение нападающего «наплевательским отношением к «Зениту».

Из-за скандала Дзюба был лишен капитанской повязки и исключен из состава национальной сборной на ноябрьские матчи.

Напомним, в ноябре в интернете появилось видео интимного характера, на котором был виден игрок «Зенита» Артем Дзюба. Болельщики футболиста и некоторые публичные личности запустили в Сети акции в поддержку спортсмена.

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