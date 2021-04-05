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Футболисту «Спартака» Жиго диагностировали сотрясение мозга после игры с «Ростовом»
Фото: Кульгускин Роман / АГН Москва

Футболисту «Спартака» Жиго диагностировали сотрясение мозга после игры с «Ростовом»

Кирилл Николаев

Спорт

Футболист московского «Спартака» Самуэль Жиго получил сотрясение мозга после игры 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом в понедельник, 5 апреля, рассказали в пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что у футболиста диагностировано сотрясение второй степени, сообщает «Р-Спорт».

Кроме того, в матче 24-го тура РПЛ против «Тамбова» травму получил защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон. Врачи диагностировали у исландца разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция.

Напомним, 4 апреля «Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:2. В составе москвичей двумя голами отметился нападающий Александр Соболев. ЦСКА обыграл «Тамбов» со счетом 2:1.

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