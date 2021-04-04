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Столичное «Торпедо» начало переговоры об аренде стадиона «Спартака»
Фото: АГН Москва

Столичное «Торпедо» начало переговоры об аренде стадиона «Спартака»

Илья Ашуров

Спорт

Футбольный клуб «Торпедо» ведет переговоры с московским «Спартаком» о возможной аренде стадиона «Открытие Арена». Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью красно-белых.

Представитель «Спартака» заявил, что стороны обсуждают условия аренды стадиона в Тушине.

–– Клубы ведут переговоры насчет условий аренды «Открытие банк арены». Насколько мне известно, у «Торпедо» есть еще другие варианты. Для «Спартака», кроме финансовых условий, важно, чтобы арендатор участвовал в совместных мероприятиях по восстановлению и поддержанию футбольного поля в наилучших кондициях, — приводит слова Фетисова ТАСС.

На данный момент «Торпедо» находится на четвертом месте во втором футбольном дивизионе страны. В июле прошлого года стадион имени Эдуарда Стрельцова, являющийся домашней ареной команды, был закрыт на реконструкцию. По этой причине автозаводцы проводят свои домашние матчи в спортгородке в «Лужниках». Если команда выйдет в первый дивизион, ей потребуется арендовать стадион, который удовлетворяет требованиям чемпионата.

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ФК «Спартак»ФК Торпедостадиона «Открытие Арена»
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