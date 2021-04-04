ФК «Краснодар» объявил об отставке главного тренера Мурада Мусаева

Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Главный тренер футбольной команды «Краснодар» Мурад Мусаев подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в субботу, 3 апреля.

— ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что имя нового тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни. Под руководством Мусаева команда дважды выигрывала бронзовые медали Российской премьер-лиги и впервые вышла в групповой этап Лиги чемпионов, сообщается на сайте команды.

Ранее сообщалось о том, что саблист сборной России принес первое золото на ЧМ среди юниоров.

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