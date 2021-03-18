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«Динамо» одержало волевую победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура РПЛ
Фото: Twitter / Краснодар

«Динамо» одержало волевую победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура РПЛ

Иван Юминов

Московские клубы

Столичное «Динамо» победило «Краснодар» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Тонни Вильена и Юрий Газинский. «Динамо» ответило дублем Константина Тюкавина, еще один гол на счету Даниила Фомина. Начиная с 18-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления защитника Кайо.

После этой победы «Динамо» поднялось на пятое место в РПЛ с 39 очками, «Краснодар» идет девятым с 34 набранными баллами.

В следующем туре «Динамо» дома встретится с «Уфой», а «Краснодар» также на своем поле примет грозненский «Ахмат».

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ФК «Динамо»РПЛФК «Краснодар»
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